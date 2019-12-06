مباراة العين والشارقة.. ظهور أرضية ملعب هزاع بن زايد بشكل غريب (شاهد)

ظهرت أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد، بشكل غريب، قبيل انطلاق مباراة العين ضد الشارقة في ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وظهرت صور ولقطات كفشت فيها منطقة وسط الملعب والنجيلة في حالة سيئة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الاحتفالات المستمرة باليوم الوطني الإماراتي ويوم العلم، تسببت في إجهاد لأرضية الملعب وتآكل العشب.

حالة أرضية استاد هزاع بن زايد في وسط الملعب تثير الاستغراب#كأس_الخليج_العربي#العين_الشارقة pic.twitter.com/5u20uGhEzK — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 6, 2019

ويستضيف العين على ملعبه استاد هزاع بن زايد، نظيره فريق الشارقة ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

ويأمل كل فريق في تخطي هذا الدور والذهاب إلى نصف النهائي.

تأهل العين لهذا الدور بعد حلوله في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد (11 نقطة)، وبفارق المواجهات عن متصدر الترتيب، شباب الأهلي الذي يتساوى معه في نفس رصيد النقاط وصافي الأهداف.

أما الشارقة فقد تأهل بعد احتلاله للمركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد (9 نقاط).