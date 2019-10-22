تطورات الحالة الصحية لخميس العويران بعد وصوله إلى الرياض

عاد لاعب الهلال السعودي السابق خميس العويران إلى الرياض قادمًا من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج من ورم، استدعى تدخل الملك سلمان ليوجه بعلاجه خارج البلاد.

وظهر العويران البالغ عمره 46 عامًا على سرير المرض في أغسطس/آب الماضي وانتشرت مناشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة علاجه بعدما ثبت معاناته من السرطان لتتدخل السلطات السعودية وتأمر بنقله إلى واحد من المستشفيات الأمريكية لتلقي العلاج هناك.

دعواتنا بالشفاء العاجـل لكابتن المنتخب ونجم #الهلال و #الاتحاد الخلوق #خميس_العويران الذي عاد الى الرياض من رحلته العلاجيه

ونسأل الله أن يجمع له بين الاجر والعافيه.

????لاتنسوه من دعواتكم أثابكم الله pic.twitter.com/anlgy1JIad — فهد الدوس (@fahad_aldous) October 21, 2019

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا بعلاج العويران خارج المملكة، وذلك بعدما تم الإعلان عن كون اللاعب السابق في صفوف الهلال والاتحاد يعاني ”ورمًا“ يستدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

لكن جاءت عودة العويران إلى الرياض على كرسي متحرك وذراعه الأيسر لا يبدو أنه يتحرك بشكل طبيعي ليتساءل البعض عن طبيعة حالته، وهل انتهى علاجه أو يحتاج لمواصلة العلاج في المملكة.

طبيعة المرض

وعانى العويران وجود ورم استدعى تدخل جراحي من أجل استئصاله في مدينة الملك فهد الطبية لكن الحالة الخاصة به كانت لعملية جراحية أخرى أكثر دقة، من أجل إتمام الاستئصال وإزالة الورم بشكل كامل وهو ما كان الأنسب القيام به خارج السعودية وهو ما تم من خلال نقله للولايات المتحدة.

وكان يعاني -أيضًا- كسرًا في الرّقبة، وهي إصابة قديمة، إلا انّ الأمر قد تطور لديه، وهذا ما دفعه للتوجه إلى الولايات المتحدة لكي يُكمل مرحلة العلاج التي من الواجب اتمامها في وقت مبكر.

وجاءت عودته بعد العملية والتعافي لاستكمال العلاج في الرياض بناءً على رغبته في العودة إلى أسرته وذويه.

وسبق للعويران اللعب للهلال في الفترة ما بين عامي 1997 و 2001 قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد الذي لعب في صفوفه من عام 2001 حتى العام 2007 واعتزل بعدها.

وذكرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية أن العويران لعب مع منتخب السعودية خلال الفترة ما بين 1994 حتى 2004 كما أنه ابن عم سعيد العويران اللاعب المعروف ونجم الشباب والمنتخب السعودي السابق.