وفاة خميس العويران لاعب المنتخب السعودي السابق

نعى إعلاميون سعوديون لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما.

وغرد الإعلامي مصطفى الآغا: ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

إنا لله وإنا إليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله أخونا #خميس_العويران الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل مااصابه تكفير ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويثبته عند السؤال pic.twitter.com/uwfF4gGbez — ساطع (@s_sata) January 7, 2020

وخضع خميس العويران، لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.

وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.

وعاد العويران إلى السعودية أكتوبر الماضي بعد رحلة علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما أمر الملك سلمان بعلاجه في الخارج، غير أن لاعب المنتخب السعودي عاد على كرسي متحرك.

وقام لاعبو ناديي الهلال والنصر بتكريم العويران قبل مباراة الفريقين في الدوري المحلي في نفس الشهر، كما أهداه ماجد عبدالله لاعب نادي النصر السابق فيلا.

ورفعت جماهير الهلال لافتات لدعم العويران أمام نادي النصر أيضا.

في لقطة أخوية .. اللاعبين يكرمون النجم ”خميس العويران“ قبل انطلاق القمة.#الهلال_النصر_الدوريpic.twitter.com/T1w51q91cV — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) October 27, 2019

وغرد عضو الشرف الداعم بنادي الهلال موسى الموسى عن العويران :“من أفضل المحاور في تاريخ الكرة السعودية، كان لاعبا خلوقا من وزن ثقيل، مثّل الهلال خير تمثيل، وحصد معه الكثير من الألقاب والبطولات“.

يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004