مباراة الأهلي ضد النصر.. والشباب ضد الاتحاد في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة أبرزها قمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي وفياريال وريال بيتس في الدوري الإسباني.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:
الدوري الإسباني:
فياريال VS ريال بيتيس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
الدوري الألماني:
يونيون برلين VS آينتراخت فرانكفورت، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.
الدوري السعودي:
الشباب VS الاتحاد، الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة، 17:25 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 2.
الوحدة VS الفتح، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 2.
الأهلي VS النصر، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 1.
الدوري الإماراتي:
خورفكان VS حتا، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.
شباب الأهلي دبي VS الفجيرة، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.
الوحدة VS الجزيرة، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.
الدوري المصري:
نادي مصر VS أسوان، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD.
كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال:
أهلي بني غازي الليبي VS الإسماعيلي المصري، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.