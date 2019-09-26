بيلوتي يقود تورينو لزيادة أوجاع ميلان في الدوري الإيطالي (فيديو)

قاد أندريا بيلوتي مهاجم تورينو، فريقه لعبور آي سي ميلان ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتغلب تورينو على ضيفه ميلان بهدفين لهدف في مباراة جاءت مثيرة من الجانبين.

أنهى ميلان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد جاء عن طريق البولندي كريستوف بيونتيك من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه ميلان عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تورينو من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 72 أدرك تورينو التعادل عبر بيلوتي، وبعدها بأربع دقائق أضاف الهدف الثاني له ولفريقه.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تورينو إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر، ويتصدر انتر ميلان الترتيب برصيد 15 نقطة.