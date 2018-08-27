ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي؟

ينطلق الدوري السعودي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بموسم قوي للغاية، بعدما أبرمت الأندية السعودية عشرات الصفقات القوية، حيث يأمل مسؤولو المملكة في أن يصح لديهم دوري من بين أقوى 10 مسابقات على مستوى العالم.

ورغم بدء العد التنازلي لانطلاق الدوري السعودي، لا يعرف السعوديون حتى الآن القنوات التي ستنقل المسابقة.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، إن الدوري السعودي سيقدم مجانًا للسعوديين، غير أنه لم يوضح بشكل تفصيلي أين سينقل.

وشاهد السعوديون مباراة كأس السوبر على قنوات ksa sports وروتانا خليجية ودوري بلس.

وقال مصدر بدوري بلس إن القنوات الجديدة التي ستنقل المسابقة ستخرج للنور خلال ساعات.

#وين_دورينا_يا_اس_تي_سي

القنوات نزل ترددها من اسبوع تقريباً تقدر تنزلها على اي رسيفر بجوده HD مثل ماتشوفون اول اربع قنوات راح تنقل الدوري pic.twitter.com/cvojEjxo3Y — سكوزا (@nsr_59) August 27, 2018

ورفع السعوديون هاشتاغ #وين_دورينا_يا_اس_تي_سي؛ أملًا في زوال حالة الغموض التي تحيط بعملية نقل المسابقة.

وستطلق شركة stc السعودية مجموعة قنوات جديدة لنقل المسابقة، بحسب مسؤولين سعوديين غير أنها لم تظهر، ولم يعلن عنها بعد.

ووقعت stc عقد رعاية هو الأضخم في تاريخ الكرة السعودية.

ياجماعه الخير ترى نزلت قنوات دوري بلس وانا نزلتها عندي بالريسيفر وهي الي حتكون ناقله للدوري #وين_دورينا_يا_اس_تي_سي — Abode-jeddah (@abode_jeddah) August 27, 2018

وغرد عبدالله السويد “باقي يومين وللحين ما ندري كيف طريقة مشاهدة الدوري السعودي! خلّوا عنكم حركات خلّ الجمهور يحضر الجولة الأولى وتسجيل أرقام قياسية”.

وعلّق تركي الغالب “الأندية دفعت الملايين وأحضرت أجانب على مستوى عالٍ، والكل ينتظرهم وفي الأخير يعني بنتفرج المباريات على روابط والراعي لاحس ولاخبر”.

وقال عبدالله الثقيل :”فعلوا التاق ياجماعة نبي نشوف وضعنا وش هو ؟؟ مايصير باقي يومين وينطلق الدوري وحنا ماندري وش السالفة ولا فيه اي توضيح كيف نشوف المباريات”.

وغرد علي العسيري :”اقوى دوري عربي ومن أغلى 10 دوريات بالعالم ودعم غير مسبوق من ولي العهد ممثلا بتركي آل الشيخ لجميع الاندية واخرتها لا نعلم اين نشاهده”.

وعلق الإعلامي السعودي بتال القوي :”أتوقع الجولة الأولى من الدوري ستشهد أكبر حضور جماهيري.. لسببين: عدم معرفة الشاشة التي ستنقل المباريات حتى الآن رغم تبقي يومين.. وتشوق الجماهير لرؤية لاعبي فرقها الأجانب المختلفين هذا الموسم..”.