القنوات الناقلة للدوري السعودي بالمجان (فيديوغرافيك)

تنطلق منافسات الدوري السعودي في نسخته الجديدة، وسط توقعات بموسم كروي مثير تشهد أحداثه التنافسية بين الأندية المشاركة، وهو ما حدث حتى قبل بداية الموسم، من خلال أزمة القنوات الناقلة التي شغلت بال المتابعين للكرة السعودية، قبل ساعات من انطلاق الدوري السعودي.

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وتستعرض “إرم نيوز” عبر الفيديوغرافيك التالي، كل الأمور الخاصة بأزمة القنوات الناقلة من الألف إلى الياء:

= حصلت شبكة الاتصالات السعودية stc على حقوق بث الدوري السعودي مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال لمدة 10 أعوام.