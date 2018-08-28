اليوم.. حمود الرميان يكشف تفاصيل القنوات الناقلة للدوري السعودي في هذا التوقيت (صورة)

يكشف حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة “إننتيجرال”، المسؤول الإعلامي لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، النقاب عن تفاصيل القنوات الناقلة للدوري السعودي هذا الموسم.

ويحل الرميان ضيفًا على قناة (KSA SPORT1) في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ للحديث عن تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية.

• عاجل : كشف كافة تفاصيل النقل التلفزيوني للدوري السعودي اليوم الساعة ٥ مساءً عبر قناة Ksa Sports . pic.twitter.com/WBHHyY9a0A — كورة النصر ???? (@9Kora) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات السعودية، بمسمى قنوات (دوري بلس)، بناءً على عقد الرعاية الموقع في شهر يناير الماضي مع الهيئة العامة للرياضة.

وبيّنت الشركة، في بيان لها، أن هذه القنوات ستتيح من خلالها مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة، تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.