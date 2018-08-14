“دوري بلس” توضح حقيقة التحديث المدفوع لمشاهدة مباريات الدوري السعودي (صورة)

كشفت إدارة تطبيق “دوري بلس“، الناقل الحصري للدوري السعودي، الموسم المقبل، حقيقة ما تردد عن تشفير البطولة الموسم المقبل، أو بثها باشتراك مالي عبر تطبيقات الجوال.

وكشفت شركة الاتصالات السعودية STC عن تحديث جديد مدفوع للتطبيق “دوري بلس” عبر هواتفهم المحمولة، يعلن فيه إضافة باقتين، الباقة الأساسية وهي الباقة المجانية، وباقة النجوم المدفوعة متعددة المزايا لمشاهدة جميع مباريات الكرة السعودية برسوم قدرها 400 ريال سنويًّا تقريبًا.

وأوضح الناقل الرسمي للدوري السعودي عبر تطبيق دوري بلس أن الباقة ستوفر لمتابعيها بثًا بجودة HD، وبثًا مباشرًا وأفضل معلق وخاصة casting، في حين تتيح الباقة المجانية، بثًا بجودة منخفضة SD، وبثًّا متأخرًا عن الحي، وإعادة للأهداف فقط أثناء البث الحي.

ولاقى التحديث والرسوم للدوري السعودي موجة استياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السعر مبالغ فيه مطالبين الجهات المختصة إعادة النظر بالسعر للموسم الرياضي الجديد، وتم تدرشين هاشتاغ غاضب أصدره الجمهور بعنوان “#دوري_بلس_تسلب_حقوق_المواطن” ضد هذا الأمر.

وهو ما دفع الشركة سريعًا لتوضيح الأمر، قائلة: “توضح إدارة تطبيق دوري بلس بأن مشاهدة جميع مسابقات كرة القدم السعودية ستكون متاحة مجانًا عبر الأجهزة الذكية دون تأخير في البث”.

وأضافت: “ما يتم تداوله عن مواصفات الباقة المجانية للتطبيق كانت مجرد عينة تم تقديمها للمتجر الإلكتروني ولا تعكس حقيقة ما سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وتابعت: “وفيما يخص دوري بلس التلفزيونية فتؤكد الإدارة بأنه يمكن مشاهدة جميع المباريات عبر جهاز التلفزيون التفاعلي المرتبط بالإنترنت (جوي تي في)، في حين سيتمكن جميع المشاهدين من داخل المملكة وخارجها متابعة المباريات عبر باقات فضائية سيلعن عنها في الأيام القليلة المقبلة”.

وشدد البيان: “كما نشير إلى أن مباراة السوبر بين فريقي الهلال والاتحاد ستنقل لجودة عالية HD لجميع المشاهدين عبر خيارات متعددة وجديدة وتشمل تطبيق دوري بلس وخدمة التفزيون التفاعلي جوي تي في، كما تشارك بالنقل القناة السعودية الرياضية وقناة روتانا خليجية وقنوات فضائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا”.