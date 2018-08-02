الاتصالات تتعاقد مع الاتحاد السعودي للنقل التلفزيوني والرقمي بمقابل خيالي

وقعت شركة الاتصالات السعودية (STC) اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، للنقل التلفزيوني والرقمي والرعاية التسويقية مقابل 660 مليون ريال سنويًا، ولمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد.

وقالت الشركة في بيان لها إن “عقد الرعاية الذي تم التوقيع عليه يعد الأكبر على مستوى المنطقة، والأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية”.

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقات الكؤوس، وجميع مباريات المنتخب السعودي الأول التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأبانت أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات بمسمى قنوات “دوري بلس” تتيح تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين، وذلك عبر عدة خيارات تشمل قنوات، ومنصات تقليدية، ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى.

وأضافت، أن البث الرسمي لقنوات وتطبيق “دوري بلس” سينطلق في الـ 18 من أغسطس المقبل ببث مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة بين الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

وتشمل الاتفاقية عقد الرعاية التقنية لجميع الفعاليات الخاصة بهيئة الرياضة، بجانب الرعاية التسويقية لاتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين.

وكانت (STC) وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع اتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة للحصول على الحقوق الحصرية لنقل مباريات مسابقات كرة القدم المحلية عبر النقل الفضائي، والأرضي، والرقمي.