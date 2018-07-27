شاب سعودي يرد على مبادرة نادي النصر الإماراتي (فيديو)

ردّ شاب سعودي على مبادرة نادي النصر الإنسانية بالترويج لبقالته التي افتتحها، بالترويج لمحله دون الحصول على مقابل.

وبدأت القصة عندما نشر شاب سعودي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب فيها ” أنا فاتح مشروع صغير وأمي جاتني للمحل اليوم وشوفتها واقفة تدعيلي كذا من أعظم الأشياء اللي صارت لي بحياتي” وأرفق معها صورة لأمه د خال المحل.

وتفاعل نادي النصر مع تغريدة الشاب وقرر الترويج للمحل دون الحصول على مقابل، وشارك حساب النصر في “تويتر” تغريدة الشاب السعودي وكتب ” تقديرًا من نادي النصر الثقافي الرياضي لزيارة والدتكم الفاضلة دعمًا لمشروعكم الناشئ. يطيب لنادي النصر أن يُعلن عن دعمه لكم بإنتاج إعلان مجاني ونشره في قنوات النادي الإعلامية بلا مقابل. يرجى التواصل معنا على الخاص”.

وأعرب الشاب السعودي عن عظيم امتنانه لمبادرة النصر، وعلق على التغريدة “شكرًا لكم ويعجز اللسان والقلب عن شكركم”.

ونشر الشاب السعودي مقطع فيديو قال إنه لا يستغرب دعم نادي النصر الإماراتي له، لأنه تعود على طيبة ورجولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه عاجز عن شكر مبادرة النادي.

ولاقت مبادرة النصر إشادة كبيرة من المتابعين وطالب البعض من بقية الأندية الاقتداء بالمبادرة التي تستحق التقدير والاحترام.

شاب سعودي يرد على مبادرة نادي النصر الإماراتي pic.twitter.com/IxKZxSIErA — Ibrahim abushaar (@jehad50757158) ٢٧ يوليو ٢٠١٨