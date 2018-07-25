نادي النصر الإماراتي يدعم مشروع شاب بسبب دعوة والدته.. تعرف على التفاصيل

قرر نادي النصر الإماراتي إنتاج مادة إعلانية لمشروع ناشئ لشخص يدعى “فراس”، تقديرًا لزيارة أمه له ودعوته أن ينجح المشروع.

ونشر نادي النصر على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” بيانًا قال فيه: “تقديرًا من نادي النصر الثقافي الرياضي لزيارة والدتكم الفاضلة دعمًا لمشروعكم الناشئ، يطيب لنادي النصر أن يُعلن عن دعمه لكم بإنتاج إعلان مجاني ونشره في قنوات النادي الاعلامية بلا مقابل”.

تقديراً من نادي النصر الثقافي الرياضي لزيارة والدتكم الفاضلة دعماً لمشروعكم الناشئ.

يطيب لنادي النصر أن يُعلن عن دعمه لكم بإنتاج اعلان مجاني ونشره في قنوات النادي الاعلامية بلا مقابل.

يرجى التواصل معنا على الخاص ????#الإمارات_السعودية ❤????#أمهاتنا_الفاضلات https://t.co/3Bhk3YQGy0 — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

كان الشاب “فراس” قد نشر فيديو وكتب عليه: “أنا فاتح مشروع صغير وأمي جاتني للمحل اليوم وشوفتها واقفه تدعيلي كذا من أعظم الاشياء اللي صارت لي بحياتي جعل يومي قبل يومك يا أميتي”.