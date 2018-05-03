حقيقة تقدم نادي الهلال بعرض للتعاقد مع فابيو ليما

نفى محمد العامري، المدير التنفيذي للوصل الإماراتي، ما تردد عن تقديم نادي الهلال السعودي، عرضًا رسميًا لضم البرازيلي فابيو ليما.

وتحدثت تقارير سعودية عن تقديم الهلال عرضًا رسميًا لنادي الوصل الإماراتي، للتعاقد مع المهاجم فابيو ليما في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

لكن محمد العامري قال إن إدارة الوصل لم تتلقَّ أي عرض من نادي الهلال لضم فابيو ليما.

وأكد محمد العامري أن إدارة الوصل متمسكة ببقاء فابيو ليما، ولن تتنازل عنه.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة نادي الهلال تتجه للتخلي عن محترفيها الأجانب والتعاقد مع لاعبين جدد بعد الخروج المخيب من الدور الأول في دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد نجح في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وانتقل فابيو ليما إلى الوصل العام 2015 ويمتد عقده مع الفريق حتى العام 2020، علمًا أنه سجل 19 هدفًا في بطولة الدوري الإماراتي الموسم الحالي، مقابل هدفين في دوري أبطال آسيا.