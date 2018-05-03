مباراة العين والوصل.. روح رياضية رائعة بين خالد عيسى ويوسف الزعابي (فيديو)

شهدت مباراة العين ومنافسه الوصل على ملعب مدينة زايد الرياضية لقطة رائعة بين حارسي الفريقين.

ونجح العين في التتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه 2/1، ليضيف البنفسجي لقب كأس رئيس الدولة بعد أيام قليلة من التتويج بلقب الدوري الإماراتي.

وبعد إعلان الحكم صافرة نهاية المباراة تقدم حارس العين، خالد عيسى، نحو حارس الوصل يوسف عبدالله الزعابي، وحاول مواساته بعد أن تلقت شباكه هدفين وخسر المباراة، ولاقت اللقطة تعليقًا خاصًا من معلق المباراة علي سعيد الكعبي.

وسجل كل من إسماعيل أحمد وماركوس بيرغ هدفي العين، في حين سجل كايو كانيدو كريا هدف الوصل الوحيد.

وهذا اللقب السابع للعين في كأس رئيس الدولة بعد أن تُوّج باللقب مواسم 1998/1999، و200/2001، و2004/2005، و2005/2006، و2008/2009، و2013/2014.

في حين يملك الوصل لقبين فقط موسمي 1986/1987، و2006/2007.