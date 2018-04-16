النادي الأهلي السعودي يرفض التعاقد مع رامون دياز مدرب الهلال الساق

كشفت مصادر قريبة الصلة من الأهلي السعودي أن الإدارة رفضت طرح اسم المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادته الموسم المقبل، خلفًا للأوكراني سيرجي ريبروف.

وبحسب مصادر وثيقة بالإدارة الجديدة فإنها تهدف للتعاقد مع جهاز فني عالمي لم يسبق له العمل في السعودية لتلبية طموحات الأهلاويين في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد راجت مؤخرًا حول رغبة وصيف الدوري السعودي في الموسم المنصرم في التعاقد مع الأرجنتيني بابلو غيدي مدرب كولوكولو التشيلي الحالي.

وتأكد رحيل المدرب الأوكراني ريبروف عقب مباراة الجزيرة في بطولة دوري أبطال آسيا لتحديد المركزين الأول والثاني علمًا أن الفريقين تأهلا بالفعل لدور الـ 16.

وأقال نادي الهلال بطل الدوري السعودي رامون دياز في فبراير الماضي بسبب تردي نتائج الفريق.