تركي آل الشيخ: منعت ناديًا سعوديًا كبيرًا من التعاقد مع رامون دياز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة عن أنه منع ناديًا سعوديًا كبيرًا من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السابق.

وقال آل الشيخ لصحيفة “الرياضية” إنه ليس سببًا في رحيل الأرجنتيني رامون دياز عن تدريب نادي الهلال السعودي خلال الفترة الماضية، مبديًا حزنه لما يثار في الوقت الحالي، مؤكدًا:” جمهور الهلال يريدون أن يجعلوا مني شماعة لأخطاء ناديهم”.

وقالت مصادر لـ”إرم نيوز”إن النادي المقصود هو الأهلي إذ دخلت معه إدارة النادي الجداوي في مفاوضات متقدمة وتكفل أكثر من شرفي أهلاوي بدفع التكاليف وذلك عقب رحيل دياز عن الهلال .

ووجّه آل الشيخ انتقادات لاذعة لجماهير الهلال بسبب هجومهم الشرس عليه حيث قال إنهم يريدون شماعة يعلقون عليها خسائر الفريق ووجدوها ناسين المستوى الهزيل للاعبين.

وكان آل الشيخ قد تعرض لهجوم من جمهور الهلال بحجة تدخله في شؤون النادي، وأنه يقف وراء رحيل المدير الفني الأرجنتيني دياز عن النادي العاصمي، وكان رئيس الهيئة قد نفى الأمر جملة وتفصيلًا في أكثر من مناسبة.