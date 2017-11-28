حفل جوائز الأفضل في آسيا عام 2017.. تعرف على الموعد والمتنافسين وأبرز الحضور

يضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللمسات النهائية على حفل توزيع الجوائز السنوية 2017 برعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، وحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبرايوت تشان او تشا رئيس وزراء تايلاند، ونخبة من قيادات كرة القدم الدولية والآسيوية ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي غدًا الأربعاء في مسرح اكسرا كينغ باور في العاصمة التايلندية بانكوك، والذي سيتم خلاله توزيع الجوائز السنوية على اللاعبين والمدربين والحكام والاتحادات الوطنية في مختلف الفئات المدرجة في الجوائز.

وترشح لجائزة الحلم الآسيوي الاتحاد الصيني لكرة القدم، والاتحاد الياباني لكرة القدم، والاتحاد السنغافوري لكرة القدم

وتمنح جائزة الحلم الآسيوي إلى اتحاد وطني أو أفراد أو مؤسسات ومنظمات للمجتمع المدني، تقديرًا لكل من يؤمن بمبادئ الحلم الآسيوي الذي يعتبر مبادرة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تعمل على الترويج لثقافة العطاء، وتسعى للاستفادة من قوة وشعبية كرة القدم لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات الآسيوية.

جائزة أفضل اتحاد وطني 2017

تمنح هذه الجائزة إلى أحد الاتحادات الوطنية تقديرا للجهود في الإدارة الاحترافية والحكم، وكذلك للمساهمات الكبيرة من أجل تطوير كرة القدم والترويج لها على كافة المستويات في البلاد.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار تباين الاتحادات الوطنية من ناحية المرافق والموارد، وبهدف ضمان تقديم التقدير إلى أكبر عدد من الاتحادات الوطنية على الإنجازات في تطوير كرة القدم، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبارا من عام 2013 تقديم ثلاث جوائز للاتحادات الوطنية. وتم تقسيم الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى ثلاث فئات، وهي: المتطورة، الصاعدة والطامحة.

والمرشحون لفئة الاتحاد المتطور: الاتحاد الإيراني لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم.

المرشحون لفئة الاتحاد الصاعد: الاتحاد اللبناني لكرة القدم والاتحاد الطاجيكي لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

المرشحون لفئة الاتحاد الطامح: الاتحاد الأفغاني لكرة القدم واتحاد جوام لكرة القدم.

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين 2017

تمنح هذه الجائزة إلى الاتحادات الوطنية تقديراً لجهودها في الترويج لكرة القدم على مستوى الواعدين، وتأخذ معايير الجائزة بعين الاعتبار برامج الشراكة مع المؤسسات الأخرى، وكذلك البرامج الفنية التي تتضمن تنظيم الدورات لتحديد المواهب.

ومن بين معايير الجائزة مبادرات الواعدين مثل: الترويج لكرة القدم، مبادرات التطوير والمسؤولية الاجتماعية وبرامج التبادل مع المدارس وإدارات كرة القدم في الأقاليم والمقاطعات والمجتمع والأندية

المرشحون لفئة الاتحاد المتطور : الاتحاد الأسترالي لكرة القدم والاتحاد الصيني لكرة القدم والاتحاد الإيراني لكرة القدم.

المرشحون لفئة الاتحاد الصاعد : اتحاد هونج كونج لكرة القدم والاتحاد السنغافوري لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

المرشحون لفئة الاتحاد الطامح : اتحاد بوتان لكرة القدم واتحاد ماكاو لكرة القدم والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

جائزة أفضل مدرب 2017 لفئة السيدات : جاو هونج (الصين) واساكو تاكاكورا (اليابان) وليتيسيا باوتيستا (الفلبين).

جائزة أفضل مدرب 2017 لفئة الرجال انج بوستيكجلو (أستراليا) وايشي ماساتادا (اليابان) وتاكافومي هوري (اليابان).

جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات 2017 : علي أشقر حسن زاده (إيران) وتوحيد لطفي (إيران) وجيراوات سورنويتشيان (تايلاند).

جائزة أفضل لاعب 2017 لفئة السيدات : سامانثيا كير (أستراليا) وسونج هيانج سيم (كوريا الشمالية) وكوماجاي ساكي (اليابان).

جائزة أفضل لاعب 2017 لفئة الرجال : وو لي (الصين) وعمر خريبين (سورية) وعمر عبدالرحمن (الإمارات).

جائزة الحكام الخاصة 2017

باختيور نامازوف (أوزبكستان).

جائزة أفضل لاعب شاب 2017 لفئة السيدات

كيم كيونج يونج (كوريا الشمالية) وسونج هيانغ-سيم (كوريا الشمالية) وهيناتا ميازاوا (اليابان).

جائزة أفضل لاعب شاب 2017 لفئة الرجال

طه شريعتي (إيران) ولي سيونج وو (كوريا الجنوبية) وبايك سيونج هو (كوريا الجنوبية).

جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة

آرون موي (أستراليا) وشينجي كاغاوا (اليابان) وسون هيونغ مين (كوريا الجنوبية).

جائزة أفضل لاعب في آسيا

بدأت قصة جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994، وفاز بها مجموعة من أعظم نجوم كرة القدم في قارة آسيا، ومن ضمنهم السعودي سعيد العويران والإيراني علي دائي والياباني هيديتوشي ناكاتا.

وقد تم تصميم الجائزة المخصصة لأفضل لاعب في آسيا كي تعبر عن روح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحب العالم للعبة كرة القدم، كما أن تصميمها يعبر عن الأرض واللعب الحديث.

ويبلغ طول الجائزة 50 سم بعرض 15 سم، وهي مصنوعة من الفضة، في حين يحتوي وسطها على اللون الأزرق الذي يحمل شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسوف يشهد يوم الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر الإعلان عن الفائزة بجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا هذا العام، وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويتنافس من أجل الفوز بها في فئة الرجال كل من الإماراتي عمر عبدالرحمن والسوري عمر خريبين والصيني وو لي. وفي فئة السيدات الأسترالية سامانثا كير والكورية الشمالية سونج هيانج سيم واليابانية ساكي كوماجي.

وفاز بالجائزة العام الماضي الإماراتي عمر عبدالرحمن لاعب نادي العين، وذلك بعدما قاد فريقه إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016. في حين نالت الأسترالية كايتلن فورد جائزة أفضل لاعبة العام الماضي.

ويشمل سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا :

1994 سعيد العويران (السعودية)

1995 ماسامي ايهارا (اليابان)

1996 خوداداد عزيزي (إيران)

1997 هيديتوشي ناكاتا (اليابان)

1998 هيديتوشي ناكاتا (اليابان)

1999 علي دائي (إيران)

2000 نواف التمياط (السعودية)

2001 فان زهي (الصين)

2002 شينجي اونو (اليابان)

2003 مهدي مهدافيكيا (إيران)

2004 علي كريمي (إيران)

2005 حمد المنتشري (السعودية)

2006 خلفان إبراهيم (قطر)

2007 ياسر القحطاني (السعودية)

2008 سيرفر دجيباروف (أوزبكستان)

2009 ياسو هيتو ايندو (اليابان)

2010 ساشا اوجنينوفسكي (أستراليا)

2011 سيرفر دجيباروف (أوزبكستان)

2012 لي كيون-هو (كوريا الجنوبية)

2013 زهينج زهي (الصين)

2014 ناصر الشمراني (السعودية)

2015 أحمد خليل (الإمارات)

2016 عمر عبدالرحمن (الإمارات).

ويشمل سجل الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في آسيا:

2003 باي جي (الصين)

2004 هوماري ساوا (اليابان)

2005 ناتسوكو هارا (اليابان)

2006 ما جياوزو (الصين)

2007 ري كوم-سوك (كوريا الشمالية)

2008 هوماري ساوا (اليابان)

2010 كايت جيل (أستراليا)

2011 آيا مياما (اليابان)

2012 آيا مياما (اليابان)

2014 كاترينا لي غوري (أستراليا)

2015 آيا مياما (اليابان)

2016 كايتلين فورد (أستراليا).