بث مباشر لحفل جوائز الأفضل في آسيا 2017.. من يحسم لقب أفضل لاعب عموري أم عمر خربين نجم نادي الهلال؟

ينطلق خلال دقائق حفل جوائز الأفضل في آسيا لعام 2017، على مسرح اكسرا كينغ باور في العاصمة التايلندية بانكوك.

الحفل برعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، وحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبرايوت تشان او تشا رئيس وزراء تايلاند، ونخبة من قيادات كرة القدم الدولية والآسيوية ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

حفل جوائز الأفضل في آسيا 2017 ولقب أفضل لاعب عربي بين عموري وعمر خريبين https://t.co/Six7fKOlx5 — إرم نيوز (@EremNews) November 29, 2017

وهذه هي قائمة الجوائز التي سيتم الإعلان عنها:

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين 2017

تمنح هذه الجائزة إلى الاتحادات الوطنية تقديرًا لجهودها في الترويج لكرة القدم على مستوى الواعدين، وتأخذ معايير الجائزة بعين الاعتبار برامج الشراكة مع المؤسسات الأخرى، وكذلك البرامج الفنية التي تتضمن تنظيم الدورات لتحديد المواهب.

ومن بين معايير الجائزة مبادرات الواعدين مثل: الترويج لكرة القدم، مبادرات التطوير والمسؤولية الاجتماعية وبرامج التبادل مع المدارس، وإدارات كرة القدم في الأقاليم والمقاطعات والمجتمع والأندية

المرشحون لفئة الاتحاد المتطور: الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، والاتحاد الصيني لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم.

المرشحون لفئة الاتحاد الصاعد: اتحاد هونج كونج لكرة القدم، والاتحاد السنغافوري لكرة القدم، والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

المرشحون لفئة الاتحاد الطامح: اتحاد بوتان لكرة القدم، واتحاد ماكاو لكرة القدم، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

جائزة أفضل مدرب 2017 لفئة السيدات: جاو هونج (الصين)، وأساكو تاكاكورا (اليابان)، وليتيسيا باوتيستا (الفلبين).

جائزة أفضل مدرب 2017 لفئة الرجال: انج بوستيكجلو (أستراليا)، وايشي ماساتادا (اليابان)، وتاكافومي هوري (اليابان).

جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات 2017: علي أشقر حسن زاده (إيران)، وتوحيد لطفي (إيران)، وجيراوات سورنويتشيان (تايلاند).

جائزة أفضل لاعب 2017 لفئة السيدات: سامانثيا كير (أستراليا)، وسونج هيانج سيم (كوريا الشمالية)، وكوماجاي ساكي (اليابان).

جائزة أفضل لاعب 2017 لفئة الرجال: وو لي (الصين)، وعمر خريبين (سورية)، وعمر عبدالرحمن (الإمارات).

جائزة الحكام الخاصة 2017

باختيور نامازوف (أوزبكستان).

جائزة أفضل لاعب شاب 2017 لفئة السيدات: كيم كيونج يونج (كوريا الشمالية)، وسونج هيانغ-سيم (كوريا الشمالية)، وهيناتا ميازاوا (اليابان).

جائزة أفضل لاعب شاب 2017 لفئة الرجال: طه شريعتي (إيران)، ولي سيونج وو (كوريا الجنوبية)، وبايك سيونج هو (كوريا الجنوبية).

جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة: آرون موي (أستراليا)، وشينجي كاغاوا (اليابان)، وسون هيونغ مين (كوريا الجنوبية).