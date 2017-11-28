السعودية تتعاقد مع المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي (صورة)

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تولى تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسيتولى بيتزي، مدرب تشيلي السابق، قيادة السعودية بعد إقالة مواطنه إدغاردو باوزا يوم الأربعاء الماضي.

وسيقود بيتزي المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية صورة تجمعه ببيتزي وعادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودية، وسامي الجابر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستقال بيزي الشهر الماضي من تدريب منتخب التشيلى لكرة القدم، بعد الإخفاق فى قيادة بطل أمريكا الجنوبية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.