الدوري الإماراتي يتصدر ترتيب الدوريات الآسيوية في تطبيق المعايير الفنية (صورة)

تصدر الدوري الإماراتي لكرة القدم جدول ترتيب الدوريات الآسيوية في تطبيق المعايير الفنية في الاتحاد الآسيوي، بناء على جدول أصدره الاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين، ليحتفظ الدوري الإماراتي بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي.

وجاء الدوري الإماراتي في الصدارة بعد أن جمع 96.224 نقطة، متفوقًا على الدوري الكوري الجنوبي، الذي جمع 87.925

وعلى مستوى الدوريات العربية تواجدت 3 دوريات ضمن أول 10 مراكز، إذ احتل الدوري السعودي المركز الرابع بـ 84.552، وجاء الدوري القطري في المركز السادس بـ 82.788.

واعتبر عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة الدوري الإماراتي أن الإنجاز نتاج طبيعي لما حققته الأندية الإماراتية من نتائج طيبة خلال مشاركاتها في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيدًا بتعاون الأندية والاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع لجنة دوري المحترفين، متمنيًا مزيد التطور للكرة الإماراتية.

وقال الجنيبي: “استمرار دوري الخليج العربي على قمة الدوريات الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي في هذا العام، أمر جيد وخبر مفرح، لكن الأهم هو مواصلة مساعي التطوير، ليكون دورينا هو الأفضل في القارة الآسيوية من كافة النواحي، وسنواصل العمل مع شركائنا لتحقيق أعلى معايير الجودة في تنظيم مختلف المسابقات، ليكون دورينا دائمًا في المقدمة”.

يشار إلى أن الجزيرة هو بطل الدوري الإماراتي للموسم الماضي 2016/2017، في حين يتصدر العين جدول ترتيب الموسم الحالي بـ 13 نقطة من 5 مباريات.

وجاء ترتيب الدوريات الآسيوية على النحو التالي:

1. الدوري الإماراتي: 96.224 نقطة.

2. الدوري الكوري الجنوبي 87.925 نقطة.

3. الدوري الصيني 87.212 نقطة.

4. الدوري السعودي 84.552 نقطة.

5. الدوري الياباني 83.488 نقطة.

6. الدوري القطري 82.788 نقطة.

7. الدوري الإيراني 71.851 نقطة.

8. الدوري الأسترالي 64.498 نقطة.

9. الدوري الأوزبكي 43.824 نقطة.

10. الدوري التايلاندي 42.556 نقطة.