مباريات السبت تشعل غضب مشجعي العين الإماراتي

دشن جمهور نادي العين الإماراتي هاشتاغا غاضبا على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، اليوم الاثنين، باسم “#مباريات_السبت_للعين”، لسوء اختيار أيام لعب الفريق.

وجاء هذا الهاشتاغ بسبب وضع أغلب مباريات الفريق يوم السبت، وهو ما يتعارض مع حضور الجماهير من مدن مختلفة لمتابعة مباريات فريقهم، ثم العودة مرة أخرى مع الاستعداد للدوام وأعمالهم يوم الأحد، رغم أن باقي مباريات الفرق الأخرى تلعب يومي الخميس والجمعة.

ووفقا لجدول دوري الخليج العربي، فإن المباريات المقبلة للفريق، ستكون أمام الشارقة يوم السبت المقبل 28 أكتوبر في الأسبوع السادس للمسابقة، ثم يخرج لمواجهة كبيرة أمام الوحدة أيضا يوم السبت 4 نوفمبر، ثم الأسبوع الذي يليه والذي يوافق السبت 11 نوفمبر أمام الظفرة في كأس الخليج العربي، ثم يواجه الجزيرة في الدوري يوم السبت أيضا 18 نوفمبر.

وقال مغرد: “هل العين مستهدف؟ مش معقول كل هالسلبيات من كل النواحي ضد الفريق!! ما في أحد يقدر يحضر مباريات السبت والساعة 8”.

وأضاف آخر: “لن نقبل بـهذه التوقيتات العشوائية، الأوقات يجب أن تكون مدروسة وتضمن حق الجمهور بالزمان والتوقيت المناسب”.

ويتصدر العين ترتيب بطولة الدوري الإماراتي للمرة الأولى هذا الموسم، بتغلبه، السبت الماضي، على مضيفه الإمارات 2-صفر في ختام المرحلة الخامسة، وتحقيقه الفوز الرابع له على التوالي.

واستفاد العين من تعادل الوصل المتصدر السابق مع الجزيرة صفر-صفر الجمعة، ليحتل الصدارة مع 13 نقطة وبفارق نقطة عن الوحدة.

#مباريات_السبت_للعين

مش معقول يعني مباراة جماهيرية نفس هاي تحطها السبت .. مع هذا كله بيحضرون لكن الجمعة بيكون العدد اكثر ومناسب للكل pic.twitter.com/QkRoaX1IRC — YZ (@Yaqoobzz) October 23, 2017

العين لعب مع عجمان وحتا والامارات وبيلعب مع الشارقه والوحدة !!! كلهم يوم السبت !!!!!!!! ارحمونا ويا جدولكم الخايس #مباريات_السبت_للعين — almarzooqi1 (@aalmarzooqi1) October 23, 2017

مساكين العيناويه في الخدمه الوطنيه .. كل المباريات يوم السبت للزعيم .. والثلاث مباريات اليايات بعد السبت !!! مهزله #مباريات_السبت_للعين — almarzooqi1 (@aalmarzooqi1) October 23, 2017

يطالبون بحضور جماهيري كبير وهم حاطين مباريات العين صاحب القاعدة الجماهيرية الاكبر فالدولة في اغلب المباريات يوم السبت #مباريات_السبت_للعين pic.twitter.com/XaDesgUEPy — بوغنيم الكتبي ???????? (@s_alktebi) October 23, 2017