الأزمة تتصاعد.. النادي الأهلي يتمسك برفض خوض مباراة بيراميدز في كأس مصر 28 فبراير

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة محمود الخطيب رفضه تبديل مباراة بيراميدز في الدوري بلقاء الفريقين في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأعلن المجلس الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير الماضي، وينص على (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه، دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

وقرر المجلس التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة، دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

وسيعتبر النادي الأهلي منسحبًا من المباراة في حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها 28 فبراير الجاري.

وكان نادي بيراميدز المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد رفض هو الآخر تعديل موعد لقاء الفريق أمام الأهلي ببطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 28 نوفمبر الجاري، في دور الـ16.

وأصدر النادي بيانًا جديدًا عن أزمة لقاء الأهلي في كأس مصر، قبل أن يعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم الخميس، موقفه النهائي من المباراة.

وجاء نص البيان: ”في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز احترامه للاتحاد بكافة لجانه، ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى“.

وأضاف البيان: ”نادي بيراميدز، يؤكد سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية، والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد“.