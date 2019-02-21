اتحاد الكرة المصري يهدد النادي الأهلي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية الدوري الممتاز، بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصري على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص، ومن ضمنه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد، خاصة الدوري وكأس مصر.

نشر اتحاد الكرة المصري بيانًا بالخطاب الموجه للأندية، بعد دقائق من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر 28 فبراير الجاري، وهو القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة.

وإن لم يلعب الأهلي المباراة، فسيعتبر منسحبًا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

وقال متابعون، إن بيان اتحاد الكرة يعتبر تهديدًا للأهلي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة محمود الخطيب، رفضه تبديل مباراة بيراميدز في الدوري، بلقاء الفريقين في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأعلن المجلس الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير الماضي، وينص على (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه، دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019، قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

وقرر المجلس التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة، دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح، في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

وسيعتبر النادي الأهلي منسحبًا من المباراة، في حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها 28 فبراير الجاري.

وكان نادي بيراميدز المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد رفض هو الآخر تعديل موعد لقاء الفريق أمام الأهلي ببطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 28 نوفمبر الجاري، في دور الـ16.

وأصدر النادي بيانًا جديدًا عن أزمة لقاء الأهلي في كأس مصر، قبل أن يعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء، اليوم الخميس، موقفه النهائي من المباراة.

وجاء نص البيان: ”في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز احترامه للاتحاد بكافة لجانه، ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى“.

وأضاف البيان: ”نادي بيراميدز، يؤكد سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية، والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد“.