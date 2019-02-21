بيراميدز يستبق قرارات النادي الأهلي ببيان يعقد أزمة مباراة كأس مصر

رفض نادي بيراميدز المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تعديل موعد لقاء الفريق أمام الأهلي ببطولة كأس مصر، والمقرر له يوم الـ28 من نوفمبر الجاري، في دور الـ16.

وأصدر النادي بيانًا جديدًا عن أزمة لقاء الأهلي في كأس مصر، قبل أن يعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم الخميس موقفه النهائي من المباراة.

وجاء نص البيان: ”في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز احترامه للاتحاد بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى“.

وأضاف البيان: ”نادي بيراميدز، يؤكد سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية، والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد“.

ويجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم الخميس، لإعلان القرار النهائي بخصوص مشاركة الفريق من عدمه في مباراة الكأس بعد إعلان الأهلي من قبل رفضه تبديل لقاء الفريقين بالدوري والذي تم تبديله بلقاء الكأس.