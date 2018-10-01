مرتضى منصور: الخزي والعار للأندية المصرية وشكرًا تركي آل الشيخ.. وشطب عضوية حازم إمام

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” واللجنة الأولمبية المصرية، بعد العقوبات التي صدرت ضده أخيرًا بإيقافه وتجميده عن العمل الرياضي.

وعقد مرتضى مؤتمرًا صحفيًّا، يوم الاثنين، للرد على العقوبات الموقعة عليه من كاف، واللجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى في بداية المؤتمر: “أشكر جماهير الزمالك على الوقوف معي في الأيام الماضية، ولم أجد مثل هذا الدعم والحب لمرتضى منصور من أجل نادي الزمالك.. نشكر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على دعمه لنا وكل الأندية العربية، وكل الخزي والعار للأندية المصرية التي لم تقف معنا”.

وأضاف: “لا أحد يجرؤ على منعي من دخول أي ملعب، وكل المباريات ستقام في ملاعب نادي الزمالك”.

وتابع: “كيف علم ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، بعقوبة الكاف قبل صدورها؟! أنت طاعون تخلصنا منه.. انزل انتخابات واعرف حجمك، مفيش دكر يقدر يمنعني من دخول مباراة للزمالك ولا أي قرار يستطيع منعي”.

وشدد: “حازم إمام ابن نادي الزمالك وقَّع على قرار اللجنة الأولمبية، هذا ابن النادي! لذلك أعلن عن شطب عضوية حازم، وهشام نصر، وخالد ناصف سليم، من النادي”.

“سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس، وتم شطبهم من عضوية النادي بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية.. لقد وقفوا ضد ناديهم، حازم مَن أحبَّه ناشئو الزمالك وافق على خوضهم المباريات خارج النادي.. وقفت معه عند عودته من إيطاليا أشعر بالخجل على وقوفك ضد النادي وإقرارك بعدم لعب المباريات بالنادي وإلا كان الفريق مهزومًا، لا يا حازم أنت المهزوم والمقهور”.

كما هاجم سكرتير الكاف وسخر منه، قائلًا: “أقول لمصطفى فهمي، كم مرة ضربك ابنك العاق؟”، كما سخر مرتضى من صورة عمرو مصطفى فهمي، أثناء تواجده في ألتراس الأهلي، متسائلًا “كيف يكون هذا سكرتير الاتحاد الأفريقي؟”.

واتهم مرتضى، حسن مصطفى، رئيس اتحاد كرة اليد الدولي واللجنة الثلاثية، بالخيانة والتواطؤ مع قطر، مستدلًا على ذلك باستضافة بطولة كأس العالم للأندية في قطر عامين، في حين انسحب الزمالك من البطولة.

واستطرد: “لأول مرة يتم إيقاف مباراة لمدة 10 دقائق، لحين دخول السفير المصري، ورئيس بعثة الزمالك و7 آلاف مصري لملعب مباراة الفريق أمام القادسية، لهذا يبقى الزمالك فوق الجميع، وهذا هو تركي آل الشيخ الذي يحب مصر، وفي النهاية يتم شتمه في بلدنا”.

تركي آل الشيخ

إلى ذلك، تحرك تركي أل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بشكل عملي من أجل إلغاء العقوبة التي وقعت على مرتضى.

وقال مصدر مقرب من مرتضى منصور، إن تركي أبلغه بأنه أجرى اتصالاً هاتفياً بأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدعم من خلاله مرتضى ويطلب منه إعادة النظر في العقوبة الموقعة عليه.

وأضاف المصدر أن آل الشيخ تحرك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا، من أجل الضغط لإلغاء عقوبة رئيس الزمالك، خاصة أنه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ويرفض إهانة أي رئيس لنادي عربي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد فرض عقوبة الإيقاف لمدة موسم ضد رئيس النادي الأبيض بجانب غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تجميد مرتضى وحرمانه من حضور أي مباراة حيث سيتم احتساب النتيجة بهزيمة الزمالك حال حضوره.