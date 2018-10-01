نادي الزمالك يعلن انتقال النيجيري معروف يوسف إلى الشرطة العراقي

أعلن نادي الزمالك انتقال لاعب الوسط، معروف يوسف، إلى الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، يوم الأحد.

وقال أيمن حافظ، رئيس الجهاز الإداري بالزمالك، لموقع النادي إن مجلس الإدارة وافق على انتقال النيجيري معروف إلى الشرطة بعدما مدد عقده لموسمين مع الزمالك.

ولم يكن يوسف ضمن تشكيلة الزمالك هذا الموسم رغم ارتباطه بعقد بسبب امتلاك النادي أربعة لاعبين أجانب هم الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد وكابونغو كاسونغو القادم من الكونغو الديمقراطية. وهذا هو الحد الأقصى من الأجانب بالتشكيلة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات.

نادي الشرطة العراقي حصل على البطاقة الدولية لمعروف يوسف، ومن هنا تم قيد اللاعب قبل نهاية سوق الانتقالات في العراق.

ولعب صاحب الـ25 عامًا مع الزمالك 133 مباراة منذ انتقاله إليه قادمًا من اتحاد الشرطة وسجل خلالها سبعة أهداف وصنع 14 أخرى.

الدوري العراقي انطلق خلال شهر سبتمبر الحالي. وحصد نادي الشرطة 4 نقاط من أول مباراتين.