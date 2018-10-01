أول رد من حازم إمام بعد إعلان مرتضى منصور شطب عضويته من نادي الزمالك

رد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك الأسبق وعضو اتحاد الكرة المصري، على الهجوم الذي شنه عليه مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، مساء اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي عقده في النادي.

وأعلن مرتضى عن شطب عضوية حازم إمام وتقدمه ببلاغ ضده للنائب العام لموافقته على بيان اللجنة الأولمبية.

وصرح مرتضى منصور، قائلًا: “حازم إمام ابن نادي الزمالك وقع على قرار اللجنة الأولمبية، هذا ابن النادي جميع مباريات الزمالك في كل الألعاب لن تقام إلا على أرض النادي ولن يتم نقل أي مباراة خاصة بكل الفرق خارج النادي. تم شطب حازم إمام من عضوية الزمالك”.

وأضاف: “سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس وتم شطبهم من عضوية النادي بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية. لقد وقفوا ضد ناديهم”.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: “أي حد مرتضى منصور بيختلف معاه يشطبه وهذا عادي وليس جديدا، أنا حازم إمام وعائلة إمام لها في الزمالك أكثر من أي حد الأمر ليس بالكارنيه ولا بالعضوية، ممكن تغير المستقبل لكن لن تغير التاريخ والماضي”.

“أنا لست جديد على الساحة الرياضية، شطب عضويتي حاجة تزيدني ولا تقلل مني، الناس عارفة أنا في مواقف كثيرة ماذا قدمت”.

وأردف: “سيحدث تحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية، هل هذه فيها مشكلة؟ الموضوع لا يحتاج كل هذا الكلام لكن هذه عادته بنكبر مواضيع لاتحتاج من الأساس، الصوت الواحد غير ناجح إحنا دولة مؤسسات”.

وأردف: “أنا عن نفسي غير راضي عن أمور في اللجنة الأولمبية وسأتحدث اليوم في الاجتماع بخصوص لعب الزمالك خارج أرضه وإنه قرار ليس صحيح، النادي لم يفعل شيء، المفروض رئيس النادي يعاقب بصفته فقط”.

وشدد: “للأسف الأمر وصل للدخول في الأعراض وكلام أخر ليس له علاقة بالكرة.. مفيش بلد حولنا فيها هذا الكلام، الواحد في حالة قرف”.