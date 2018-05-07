أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي.. الأبيض 1/4 الأصفر (فيديو)

نجح الزمالك في التقدم مبكرًا على نظيره الإسماعيلي بهدفين، في أول 20 دقيقة من عمر مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس مصر.

تقدم يوسف أوباما مبكرًا للزمالك من تمريرة ساحرة من زميله محمد عنتر، حيث انفرد أوباما تمامًا بالحارس محمد عواد وأودع الكرة الشباك.

ومن لعبة ثابتة استغل محمود عبدالعزيز ارتداد الكرة من الحارس محمد عواد، ووضعها في الشباك بسهولة.

وأضاف أوباما هدفا ثانيا له وثالث للزمالك، قبل أن يضع كاسونغو كابونغو هدفا رابعا.

وقلص محمد صادق الفارق بعدما سجل للإسماعيلي من تسديدة متقنة.

ويلتقي الفائز من الزمالك والإسماعيلي مع الفائز من سموحة والأسيوطي على لقب كأس مصر.