مرتضى منصور يلغي اتفاق الزمالك مع كريستيان جروس ويعلن خالد جلال مدربًا للفريق

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إن خالد جلال سيستمر مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الموسم المقبل، رغم اتفاق الأبيض مع كريستيان جروس لقيادة الفريق.

وعُين خالد جلال مدربًا للزمالك بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد إقالة إيهاب جلال.

وفاز الزمالك مع خالد جلال على الأهلي بالدوري المحلي، كما تأهل لنهائي كأس مصر.

وبحسب فضائية أون سبورت، فإن مرتضى قرر إلغاء الاتفاق مع كريستيان جروس، ومنح الفرصة كاملة لخالد جلال الموسم المقبل.

وأشار مرتضى إلى أن قراره جاء بعد المستوى المميز للفريق مع خالد جلال، بالإضافة لتوفير أموال عقد جروس.