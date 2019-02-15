مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة، لمشاهدة عدة مباريات على مستوى كرة القدم الأوروبية والعربية.

وتقام مباريات في الدوري الإيطالي والألماني والسعودي والإماراتي

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة، 15 فبراير، والقنوات الناقلة، مع ملاحظة أن جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة:

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS فروسينوني، الساعة 22:30، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

أوغسبورغ VS بايرن ميونخ، الساعة 22:30، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري السعودي:

الشباب VS الوحدة، الساعة 18:30، على قناة KSA Sport HD2.

الرائد VS الاتحاد، الساعة 20:20، على قناة KSA Sport HD1.

الدوري الإماراتي:

الوحدة VS دبا الفجيرة، الساعة 16:30، على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

الظفرة VS العين، الساعة 16:35، على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

شباب الأهلي دبي VS عجمان، الساعة 19:00، على قنوات على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

الإمارات VS اتحاد كلباء، الساعة 19:00 على قنوات على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.