إنتر ميلان يعود بفوز ثمين وآرسنال يخسر أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي (فيديو)

إنتر ميلان يعود بفوز ثمين وآرسنال يخسر أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

عاد إنتر ميلان الإيطالي، بفوز ثمين على ملعب رابيد فيينا النمساوي، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي، في حين خسر آرسنال 0/1 أمام باتي بوريسوف من روسيا البيضاء.

وحصل إنتر ميلان على ركة جزاء نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في تسجيلها في الدقيقة 39.

وغاب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، عن قائمة إنتر ميلان على خلفية أزمة تجديد تعاقده مع النيراتزوري، وقرار الإدارة المفاجئ بسحب شارة القيادة من اللاعب، ونقلها إلى الحارس سمير هاندانوفيتش.

وفي مباراة أخرى، خسر آرسنال 0/1 أمام باتي بوريسوف، سجله ستانيسلاف دراغون.

وحصل باتي بوريسوف على ركلة حرة مباشرة لعبها إيغور ستاسيفيش وحولها دراغون إلى مرمى الحارس بيتر تشيك في الدقيقة 45.

وشهدت الدقيقة 85 طرد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من آرسنال.

وفي مباراة ثالثة، تغلب إشبيلية الإسباني 1/0 على لاتسيو الإيطالي سجله وسام بن يدر في الدقيقة 22.

كما تغلب بنفيكا البرتغالي 2/1 على مضيفه غالاتا سراي التركي.

وسجل إدواردو سالفيو وهاريس سيفيروفيتش أهداف بنفيكا في الدقيقتين 27 و64 في حين سجل مباي دياني هدف غالاتا سراي في الدقيقة 54.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل 21 فبراير، عدا مباراة إشبيلية ولاتسيو التي تلعب يوم الأربعاء.

وفي مباريات أخرى، تعادل رين الفرنسي مع ضيفه ريال بيتيس 3/3، وتعادل باير ليفركوزن سلبيًا مع مضيفه كراسنودار الروسي.

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