وفاة الإماراتي مصعب محمد البلوشي حارس مرمى نادي دبا الحصن في حادث مروع (صور)

نعى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اللاعب مصعب محمد البلوشي حارس مرمى فريق دبا الحصن فئة الشباب إثر وفاته في حادث أليم.

وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة مصعب محمد البلوشي حارس مرمى فريق دبا الحصن ( فئة الشباب ) الذي توفي إثر حادث أليم سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

وقدم نادي دبا الحصن تعازيه لأسرة اللاعب، في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.