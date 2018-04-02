أنباء عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع نواف العابد نجم الهلال السعودي

قال الإعلامي السعودي خالد البدر، إن نادي النصر قدم عرضًا ضخمًا لنجم نادي الهلال الحالي نواف العابد، الذي قارب على الدخول في الفترة الحرة من عقده.

وفشلت إدارة الهلال حتى الآن في الاتفاق مع اللاعب على تجديد تعاقده إذ يشترط اللاعب مبلغًا ماليًا ضخمًا أسوة بزميليه كارلوس إدواردو وعمر خريبين كما يطالب بباقي مستحقاته المتأخرة.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن العابد اشترط الحصول على كامل مستحقاته المتأخرة قبل تجديد عقده.

وفشل الهلال في تسديد مستحقات لاعبيه خلال الأشهر الأخيرة، إذ أعلن أكثر من لاعب أنه لم يحصل على مستحقاته غير مرة.

وقال البدر في تغريدته :” معلومة مؤكدة النصر يدخل بقوة من أجل الظفر بخدمات الدولي نواف العابد”.

“#وجهة_نظر أعتقد أن اللاعب بحاجة لتغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خارج الهلال”.

ويعتبر نواف العابد العنصر الأبرز في تشكيلة نادي الهلال والمنتخب السعودي خلال العامين الأخيرين.

وأتم البدر:” اللاعب سيدخل الفترة الحرة بعد أيام .. مع وجود متأخرات مالية كبيرة داخل العقد ملزمة السداد.”

ولم يصدر تعليق من اللاعب أو نادي الهلال أو نادي النصر على تلك الأنباء.

وأعلن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر الجديد أنه سيدعم الفريق بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.