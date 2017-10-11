مدربا حتا والشارقة يؤكدان صعوبة مباراتهما بالدوري الإماراتي

اتسم المؤتمر الصحفي لمباراة حتا مع الشارقة، المقررة بعد غد الجمعة في المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم ،بالمزيد من الحماس من مدربي الفريقين.

وأكد السوري نزار محروس، المدرب الجديد لفريق حتا، أن فريقه سيقاتل من أجل حصد نقاط المباراة كاملة، مشيرا إلى رغبة لاعبي الفريق في استعادة الإتزان من جديد.

وقال نزار :” من المنتظر أن يعود إلى تشكيلة حتا بعض اللاعبين، منهم البرازيلي فرناندو جابرييل مهاجم الفريق”.

وأضاف:” لاعب خط الوسط الروماني، أدريان روبوتان، يحتاج إلى تجهيز قوي ومناسب، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة”.

في المقابل أظهر البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الشارقة، رغبة كبيرة في تحقيق فريقه للانتصار، مؤكدا على أهمية ذلك.

وقال بيسيرو ” نحتاج هذا الفوز حتى نسير في الطريق السليم في الدوري، وفريقي لا يستحق الحصول على نقطة واحدة فقط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن، ولكن كان للحكام دور في عدم حصولنا على عدد أكبر من النقاط”.

وتابع:” الفريق المنافس سيقوده مدرب جديد، وبالطبع الروح المعنوية سوف تتغير بنسبة كبيرة، ومع ذلك، فان فريقي سيكون جاهزا بكافة عناصره القوية لتقديم الأفضل من ناحية الأداء، وكذلك العودة من حتا بالنقاط كاملة”.

يذكر أن موقف الفريقين بجدول ترتيب المسابقة غير مطمئن، حيث يقبع حتا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، وهو ما دفع إدارة النادي إلى الاستغناء عن خدمات المدرب المقدوني جوكيكا هادجفسكي، فيما يحتل الشارقة المركز العاشر من أصل 12 فريقا بالدوري وحصل على نقطة واحدة فقط من 3 مباريات.