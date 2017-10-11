مصدر بهيئة الرياضة السعودية يشرح معنى قرار “الزي اللائق” بالملاعب

أثار أحدث قرار لهيئة الرياضة في السعودية، بمنع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية، جدلًا واسعًا منذ إصداره.

وكانت الهيئة الحكومية قد كشفت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عن قرار جديد سيتم بموجبه منع كل من لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق، من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية، في مختلف المسابقات التي تشهدها البلاد.

ونص القرار على “في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم، وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر ،ومتابعة من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بالزي المتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي ،وبما يتناسب مع الذوق العام بعيدًا عن كل ما يخل بذلك من ارتداء لملابس لا تليق بالظهور في أماكن عامة”.

ولم يحدد القرار ،الذي أصدره رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، قائمة أو صورًا بالملابس التي تعد غير مناسبة أو غير لائقة، ولا قوائم بالملابس المناسبة واللائقة، فيما لم يعرف بعد إلى ماذا سيستند القائمون على تطبيق القرار.

ونقلت صحيفة “عين اليوم”، عن مصدر مسؤول في هيئة الرياضة: “نهدف لتكوين أفضل صورة للمشجع الرياضي في السعودية، وللتأكيد على جانب تربوي واجتماعي بالحرص على الذوق العام”.

وعن اللبس الممنوع، أشار المصدر: “يأتي ثوب النوم (القميص) في مقدمة الملابس الممنوعة، لأنه منظر يثير الاشمئزاز ،وارتداؤه في محفل ومناسبة رياضية أو كروية يخدش الذوق العام”.

من جانبه، أكد المصدر أن من يرتدي الملابس الرياضية لن يمنع من الحضور للملاعب، بما فيها طقم “الشورت” وكذلك الأمر بالنسبة للزي السعودي أو الأجنبي الكامل.