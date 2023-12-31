يجب تغيير شيء ما".. غوارديولا يدعم تهديدات اللاعبين بمقاضاة الفيفا

أيّد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تهديد رابطة محترفي كرة القدم الإنجليزية بمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب التقويم المزدحم الذي يهدد سلامة اللاعبين.

وأمس السبت، كشف ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي كرة القدم الإنجليزية، أن اللاعبين ربما يلجؤون لاتخاذ إجراء قانوني بسبب كثرة المباريات التي يتعين عليهم خوضها في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف والقلق حول سلامة وصحة اللاعبين.

واقترح غوارديولا في وقت سابق من هذا الموسم أن يفكر اللاعبون في ضرب الكرة لإظهار عدم رضاهم، وكان صريحًا خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.