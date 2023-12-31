يجب تغيير شيء ما".. غوارديولا يدعم تهديدات اللاعبين بمقاضاة الفيفا
أيّد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تهديد رابطة محترفي كرة القدم الإنجليزية بمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب التقويم المزدحم الذي يهدد سلامة اللاعبين.
وأمس السبت، كشف ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي كرة القدم الإنجليزية، أن اللاعبين ربما يلجؤون لاتخاذ إجراء قانوني بسبب كثرة المباريات التي يتعين عليهم خوضها في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف والقلق حول سلامة وصحة اللاعبين.
واقترح غوارديولا في وقت سابق من هذا الموسم أن يفكر اللاعبون في ضرب الكرة لإظهار عدم رضاهم، وكان صريحًا خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.
وكرر مدرب مانشستر سيتي معارضته لقائمة المباريات المرهقة بعد الفوز 2/0 على شيفيلد يونايتد، أمس السبت.
وقال بيب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": بالتأكيد أفهم، فقط هم القادرون على تغيير شيء ما، فقط اللاعبون، لقد قلت مرات عديدة إن لدينا الكثير من المباريات، المشكلة هي أن لدينا ثلاثة أسابيع فقط من العطلة في الصيف، لا يكفي للتجديد، انظروا إلى عدد الإصابات".
وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية الجديدة، والتي ستقام على مدار شهر بمشاركة 32 فريقًا اعتبارًا من عام 2025، في أمريكا بعد 15 يومًا فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنتهي قبل أسابيع من انطلاق الموسم المحلي التالي.
وقال مولانغو: "أعتقد أنها خسارة لكرة القدم عندما يضطر اللاعبون إلى تحقيق العدالة لأنفسهم بأيديهم؛ لأنهم لا يشعرون بالحماية".
وأضاف: "نريد أن نرى أفضل اللاعبين يقدمون أفضل مستوى، في ظل التقويم الحالي، أصبح الأمر مستحيلًا جسديًا وإنسانيًا".
ولم يصل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إلى حد دعم الإجراءات القانونية، لكنه أبدى تعاطفه وقال بعد الفوز 3/2 على بيرنلي: "إنهم يلعبون الكثير من المباريات وهذا أمر صعب على اللاعبين، لكن البعض أقوى من الآخرين ويمكنهم اللعب كثيرًا، بينما لا يستطيع البعض الآخر ذلك".
وأوضح: "لدينا لاعبون مصابون والعديد من الأندية لديها لاعبون مصابون، ربما أكثر من المعتاد".