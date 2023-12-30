بسبب كثرة المباريات.. رابطة اللاعبين المحترفين تحذر من تحرك اللاعبين
قال ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي كرة القدم الإنجليزية، إن اللاعبين ربما يلجؤون لاتخاذ إجراء قانوني بسبب كثرة المباريات التي يتعين عليهم خوضها في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف والقلق حول سلامة وصحة اللاعبين لهذا السبب.
وبداية من موسم 2024/2025 سيرتفع عدد فرق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقا من 32 فريقا حاليا، وسيتم التنافس من خلال مسابقة واحدة بطريقة الدوري؛ ما يعني أن كل فريق سيخوض ثماني مباريات على الأقل في مواجهة فرق مختلفة.
وبصورة علنية تحدث عدد من مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن كثرة المباريات بصورة كبيرة ومدى تأثير ذلك على سلامة اللاعبين وصحتهم.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مولانغو قوله: "أعتقد أننا وصلنا لمرحلة أصبح الناس فيها على استعداد للجوء لإجراء قانوني.. مرحلة يمكن خلالها الناس القيام بتحرك مادي على أرض الملعب لمحاولة حل المشكلة؛ لأنهم في وضع سيئ".
وأضاف مولانغو: "أعتقد أنها خسارة لكرة القدم عندما يضطر اللاعبون إلى تحقيق العدالة لأنفسهم بأيديهم؛ لأنهم لا يشعرون بالحماية".
وبداية من 2025 سيشارك في كأس العالم للأندية 32 فريقا بينما ستقام المباريات ما بين 16 يونيو حزيران و13 يوليو تموز وستقام كأس القارات سنويا بداية من العام المقبل.
والمواعيد الجديدة لكأس العالم للأندية لن تمنح الأندية المتأهلة سوى فترة قصيرة للراحة بين موسمي 2024/2025 و2025/2026.
وقال مولانغو: "لا أعتقد أن السلطات التي من المفترض أن تحمي اللاعبين وتحمي المباريات تقوم بواجبها بل إنها تطلق المزيد من البطولات التي تحقق المزيد من الدخل على حساب سلامة اللاعبين".
وأشار مولانغو إلى أن المعدل الحالي للمباريات يجعل "من المستحيل بدنيا وبشريا" على اللاعبين تقديم أفضل مستوى أداء.