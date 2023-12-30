بسبب كثرة المباريات.. رابطة اللاعبين المحترفين تحذر من تحرك اللاعبين

قال ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي كرة القدم الإنجليزية، إن اللاعبين ربما يلجؤون لاتخاذ إجراء قانوني بسبب كثرة المباريات التي يتعين عليهم خوضها في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف والقلق حول سلامة وصحة اللاعبين لهذا السبب.

وبداية من موسم 2024/2025 سيرتفع عدد فرق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقا من 32 فريقا حاليا، وسيتم التنافس من خلال مسابقة واحدة بطريقة الدوري؛ ما يعني أن كل فريق سيخوض ثماني مباريات على الأقل في مواجهة فرق مختلفة.

وبصورة علنية تحدث عدد من مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن كثرة المباريات بصورة كبيرة ومدى تأثير ذلك على سلامة اللاعبين وصحتهم.