سيشهد مشاركة الأهلي والهلال.. الفيفا يقرُّ الشكل النهائي لكأس العالم للأندية 2025

سيشهد مشاركة الأهلي والهلال.. الفيفا يقرُّ الشكل النهائي لكأس العالم للأندية 2025
أقرَّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل الشكل الجديد لكأس العالم للأندية، والتي ستنطلق من بداية من 2025، وسيتم تنظيمها كل 4 سنوات.
واجتمع مجلس "FIFA"، اليوم الأحد، في جدة بالمملكة العربية السعودية، واتخذ قرارات رئيسة فيما يتعلق بأول بطولة لكأس العالم للأندية "FIFA" تضم 32 فريقًا، والتي ستقام في الولايات المتحدة عام 2025.
وستقام البطولة الجديدة في الفترة من 15 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وسيكون الاسم الرسمي للمسابقة هو "Mundial de Clubes FIFA" وستضم أندية من كل الاتحادات القارية الستة.
أندية القارات
استقر مجلس "الفيفا" على تأهل 12 فريقًا من قارة أوروبا، تم الاستقرار على 4 منها، هي: تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وفي انتظار بطل 2024.
أما الـ8 فرق الأخرى فهي أندية من التصنيف القاري، منها، حاليًا، بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا.
من آسيا تم اختيار 4 أندية، هي: الهلال السعودي، وأوراوا الياباني بطل آسيا هذا العام، وفريق آخر عبر التصنيف.
أما قارة أفريقيا فمثلها مثل آسيا، تشارك بأربعة فرق، وتأكدت مشاركة الأهلي المصري، والوداد المغربي، وبطل نسخة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وفريق آخر عبر تصنيف القارة وفقًا للجدارة الرياضية.
وفيما يلي قائمة الأندية المشاركة كاملة:
أفريقيا – 4 فرق
عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أفريقيا) – 3 فرق
1. 2020/21 و2022-23: الأهلي (مصر)
2. 2021/22: الوداد (المغرب)
3. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا
عبر مسار التصنيف – فريق واحد
4. سيتم تحديده لاحقًا
آسيا – 4 فرق
عبر مسار الأبطال (دوري أبطال آسيا) – 3 فرق
1. 2021: الهلال (السعودية)
2. 2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)
3. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا
عبر مسار التصنيف – فريق واحد
4. سيتم تحديده لاحقًا
أوروبا – 12 فريقًا
عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أوروبا) – 4 فرق
1. 2020/21: تشيلسي (إنجلترا)
2. 2021/22: نادي ريال مدريد (إسبانيا)
3. 2022/23: مانشستر سيتي (إنجلترا)
4. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا
عبر مسار التصنيف – 8 فرق
5. بايرن ميونخ (ألمانيا)
6. باريس سان جيرمان (FRA)
7. نادي إنترناسيونالي (ITA)
8. نادي بورتو (البرتغال)
9. بنفيكا البرتغالي (البرتغال)
10. سيتم تحديده لاحقًا
11. سيتم تحديده لاحقًا
12. سيتم تحديده لاحقًا
أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي – 4 فرق
عبر مسار الأبطال (كأس أبطال الكونكاكاف)
1. 2021: مونتيري (المكسيك)
2. 2022: سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)
3. 2023: نادي ليون (المكسيك)
4. 2024: سيتم تحديده لاحقًا
أوقيانوسيا – فريق واحد
عبر مسار الترتيب
1. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
في حين أن نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا لم يتم لعبها بعد، بالنسبة للفرق التي يحتمل أن تشارك، لا توجد إمكانية لأي فريق لتجاوز أوكلاند سيتي بناءً على النقاط التي حصل عليها هذا الفريق خلال فترة التأهل حتى الآن.
أمريكا الجنوبية – 6 فرق
عبر مسار الأبطال (كونميبول ليبرتادوريس) – 4 فرق
1. 2021: إس إي بالميراس (البرازيل)
2. 2022: سي آر فلامنجو (البرازيل)
3. 2023: فلومينينسي (البرازيل)
4. 2024: سيتم تحديده لاحقًا
عبر مسار التصنيف – فريقان
5. سيتم تحديده لاحقًا
6. سيتم تحديده لاحقًا