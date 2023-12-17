سيشهد مشاركة الأهلي والهلال.. الفيفا يقرُّ الشكل النهائي لكأس العالم للأندية 2025

واجتمع مجلس "FIFA"، اليوم الأحد، في جدة بالمملكة العربية السعودية، واتخذ قرارات رئيسة فيما يتعلق بأول بطولة لكأس العالم للأندية "FIFA" تضم 32 فريقًا، والتي ستقام في الولايات المتحدة عام 2025.

وستقام البطولة الجديدة في الفترة من 15 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.

وسيكون الاسم الرسمي للمسابقة هو "Mundial de Clubes FIFA" وستضم أندية من كل الاتحادات القارية الستة.