رسميًا: أمريكا تستضيف النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية في 2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقًا، ستقام في الولايات المتحدة عام 2025.
ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للنسخة الموسعة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.
وستشكل البطولة اختبارًا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 دُرة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال".
وأضاف: "مع وجود البنية التحتية المطلوبة، والاهتمام المحلي الهائل، ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".
وسيخوض أبطال القارات، في الفترة من 2021-2024، منافسات النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية، ما يعني تأهل تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي من أوروبا.
ومن الأندية العربية سيشارك: الأهلي المصري، والوداد المغربي من أفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.
وسيتوقف النظام الحالي لكأس العالم للأندية، التي تقام سنويًا بمشاركة 7 فرق، بعد نسخة 2023 في السعودية.