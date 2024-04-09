تفاصيل عرض الاتحاد الجديد لحسم صفقة محمد صلاح

بديل برازيلي

كان موقع "anfieldwatch" ذكر أن ليفربول أبدى استعداده للانضمام إلى السباق من أجل التعاقد مع المراهق البرازيلي الملقب بـ"ميسينيو"، كبديل لمحمد صلاح.

ويجذب "ويليان إستيفاو" لاعب بالميراس اهتمام كبار الأندية الأوروبية بما في ذلك ريال مدريد، وبرشلونة.

ورغم أنه لا يزال يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، فإن إستيفاو يحظى بتقدير كبير جدًّا في بالميراس، ومشاركته مع الفريق الأول دليل على ذلك.

ولدى الجناح الشاب شرط جزائي يبلغ نحو 45 مليون يورو مدرج في عقده مع بالميراس.