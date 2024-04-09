تفاصيل عرض الاتحاد الجديد لحسم صفقة محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل العرض الجديد الذي سيقدمه نادي الاتحاد السعودي لحسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الصيف القادم.
وكان الاتحاد قريبًا من التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، إلا أن يورغن كلوب مدرب ليفربول تمسك باللاعب.
وارتبط صلاح بالانتقال إلى ناديي الهلال والنصر السعوديين أيضًا رغم أن الاتحاد هو من بدأ بالتفاوض مع اللاعب.
ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول الذي سيتعرض لتغييرات كبيرة الصيف القادم مع رحيل مدربه يورغن كلوب بنهاية الموسم الجاري.
وحسب "توك سبورت" فإن الاتحاد سوف يقدم 70 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح الصيف القادم بعيدًا عن الاتفاقات الخاصة باللاعب نفسه.
ولم يعلن صلاح بأي طريقة موقفه من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.
بديل برازيلي
كان موقع "anfieldwatch" ذكر أن ليفربول أبدى استعداده للانضمام إلى السباق من أجل التعاقد مع المراهق البرازيلي الملقب بـ"ميسينيو"، كبديل لمحمد صلاح.
ويجذب "ويليان إستيفاو" لاعب بالميراس اهتمام كبار الأندية الأوروبية بما في ذلك ريال مدريد، وبرشلونة.
ورغم أنه لا يزال يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، فإن إستيفاو يحظى بتقدير كبير جدًّا في بالميراس، ومشاركته مع الفريق الأول دليل على ذلك.
ولدى الجناح الشاب شرط جزائي يبلغ نحو 45 مليون يورو مدرج في عقده مع بالميراس.