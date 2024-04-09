له نقاط ضعف ولعبه غير شامل.. نجم ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

أكد بول إنس، نجم منتخب إنجلترا ونادي ليفربول السابق، أن أيقونة ليفربول الحالي محمد صلاح ليس لاعبًا من الطراز العالمي، وأنه "يفتقد لأسلوب لعب الكرة الشامل"، وفق تقديره.

وفي حديثه لبرنامج "تالك سبورت" التلفزيوني، سلط بول إنس الضوء على نقطة ضعف رئيسية لمحمد صلاح، مؤكدا أنه هداف عالمي يفتقد للكرة الشاملة.

إنس، الذي حمل قميص نادي ليفربول بين عامي 1997 و1999، قال إن صلاح هداف كبير ومهاجم يتقن تسجيل الأهداف واستغلال الفرص، لكنه ليس لاعبا عالميا في مستوى الكرة الشاملة.

وأضاف: "أعتقد أن سجله يتحدث عنه، ولكن عندما نسأل أنفسنا هل هو لاعب عالمي من الناحية الفنية؟ سأقول لا أعتقد ذلك، ففي بعض الأحيان عندما يواجه مدافعي الخصم بقدمه اليسرى، ويدخل منطقة الجزاء، فطريقته ليست رائعة وتفتقد للعب الشامل، ولكن فيما يتعلق بلاعب من الطراز العالمي يسجل الأهداف سأقول نعم."

ونجح محمد صلاح في هز الشباك 23 مرة في جميع المسابقات هذا الموسم، كما حطم عديد الأرقام القياسية وأصبح أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا، ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد، في ستة مواسم على الأقل، وذلك في موسمه السابع مع "الريدز".