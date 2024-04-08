ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

وكان وصول محمد صلاح إلى ليفربول صيف عام 2017 بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ النادي الحديث.

لكن صلاح قد يغادر ليفربول الصيف المقبل، وقد تكون وجهته الدوري السعودي؛ ولذلك يبحث ليفربول عن بديل للجناح المصري.

وأضاف "anfieldwatch" أن ليفربول يتطلع إلى التحرك بسرعة والتعاقد مع ويليان إستيفاو قبل أي ناد آخر.

ويرتبط إستيفاو بالانتقال إلى ريال مدريد، وبرشلونة، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان.

وذكر الموقع أن ليفربول يعتبر اللاعب خيارًا جيدًا على المدى الطويل.

ولدى ويليان إستيفاو عقد مع بالميراس حتى يونيو 2026.