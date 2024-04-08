ليفربول يحدد بديل محمد صلاح
ذكر موقع "anfieldwatch" أن ليفربول أبدى استعداده للانضمام إلى السباق من أجل التعاقد مع المراهق البرازيلي الملقب بـ"ميسينيو"، كبديل لمحمد صلاح.
ويجذب ويليان إستيفاو لاعب بالميراس اهتمام كبار الأندية الأوروبية بما في ذلك ريال مدريد، وبرشلونة.
ورغم أنه لا يزال يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، إلا أن إستيفاو يحظى بتقدير كبير جدًّا في بالميراس، ومشاركته مع الفريق الأول دليل على ذلك.
ولدى الجناح الشاب شرط جزائي يبلغ حوالي 45 مليون يورو مدرج في عقده مع بالميراس.
وكان وصول محمد صلاح إلى ليفربول صيف عام 2017 بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ النادي الحديث.
لكن صلاح قد يغادر ليفربول الصيف المقبل، وقد تكون وجهته الدوري السعودي؛ ولذلك يبحث ليفربول عن بديل للجناح المصري.
وأضاف "anfieldwatch" أن ليفربول يتطلع إلى التحرك بسرعة والتعاقد مع ويليان إستيفاو قبل أي ناد آخر.
ويرتبط إستيفاو بالانتقال إلى ريال مدريد، وبرشلونة، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان.
وذكر الموقع أن ليفربول يعتبر اللاعب خيارًا جيدًا على المدى الطويل.
ولدى ويليان إستيفاو عقد مع بالميراس حتى يونيو 2026.