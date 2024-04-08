تفاصيل عرض ليفربول لمدربه الشاب الجديد

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا تفاصيل عرض ليفربول للمدرب الشاب روبين أموريم.

وذكر سيبولفيدا أن ليفربول عرض على أموريم عقدا لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وأن الأمور المالية على وشك الاتفاق عليها، وأن كل شيء إيجابي.

وكان سيبولفيدا قد ذكر أن لقاء بين وكيل أعمال أموريم وليفربول اليوم الإثنين.

وأوضح الصحفي أن أموريم البالغ من العمر 39 عامًا يريد خلافة يورغن كلوب في أنفيلد.

وأعلن الألماني كلوب أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي للحصول على الراحة.