تفاصيل عرض ليفربول لمدربه الشاب الجديد
كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا تفاصيل عرض ليفربول للمدرب الشاب روبين أموريم.
وذكر سيبولفيدا أن ليفربول عرض على أموريم عقدا لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وأن الأمور المالية على وشك الاتفاق عليها، وأن كل شيء إيجابي.
وكان سيبولفيدا قد ذكر أن لقاء بين وكيل أعمال أموريم وليفربول اليوم الإثنين.
وأوضح الصحفي أن أموريم البالغ من العمر 39 عامًا يريد خلافة يورغن كلوب في أنفيلد.
وأعلن الألماني كلوب أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي للحصول على الراحة.
وسبق أن ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أموريم لديه عقد جزائي يقضي بحصول النادي على 100 مليون يورو مقابل فسخ العقد مع سبورتينغ لشبونة.
وبات أموريم المرشح المفضل ليحل محل كلوب بعد أن أعلن تشابي ألونسو البقاء مع باير ليفركوزن.
وينتهي عقد أموريم مع سبورتينغ لشبونة في يونيو 2026، علمًا بأنه يدير الفريق منذ 2020.
وأدار أموريم الفريق البرتغالي 205 مباريات فاز في 143، وتعادل 31 مرة، وخسر 31 مرة.
ويملك ليفربول 71 قطة من 31 مباراة ويتصدر مع آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع تبقي سبع جولات. كما تأهل ليفربول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي وسيلاقي أتلانتا.