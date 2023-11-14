طبيب منتخب البرازيل يكشف تفاصيل حالة نيمار بعد إجراء الجراحة

قال رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، إن المهاجم نيمار يتعافى جيدًا من الجراحة التي خضع لها في الركبة بعد إصابته الشهر الماضي، لكن لا توجد توقعات بموعد عودته للملاعب.

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى بيلو هوريزونتي.

وقال لاسمار في مؤتمر صحفي بمركز تدريب المنتخب البرازيلي في تريزوبوليس، إن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا يستجيب "بشكل جيد للغاية" لكن رحلة التعافي ستكون طويلة ويجب عليه التركيز على هذه العملية.

وأضاف: "لقد أظهر منذ اللحظة الأولى أنه ينفذ ما نقترحه. إنه يعلم أنها عملية سيحتاج خلالها لأخصائي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية حتى نتمكن من استعادته في أقرب وقت ممكن".