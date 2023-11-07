نجاة صديقة نيمار وابنته من الاختطاف بعد اقتحام لصوص منزلها

كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة البرازيلية، ألقت القبض على فردٍ من عصابة لصوص اقتحمت منزل برونا بيانكاردي، صديقة نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي،إذ أشارت التحقيقات إلى أن الهدف كان اختطافها هي وابنة اللاعب.

ويعاني نيمار، حاليًا، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ حيث خضع لعملية جراحية في البرازيل، خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يغيب على إثرها عن الملاعب، لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.