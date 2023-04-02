سبب اعتراض إلتشي على مشاركة غافي مع برشلونة
يفكر نادي إلتشي في الاعتراض على مشاركة غافي لاعب برشلونة في مباراة الفريقين لحساب الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
ولعب غافي أساسيا أمام إلتشي وشارك حتى الدقيقة 68 وقد صنع هدفا سجله روبرت ليفاندوفسكي ضمن رباعية النادي الكتالوني، أمس السبت.
وبحسب حساب "Managing Barça" فإن إلتشي يفكر في اتخاذ إجراء ضد برشلونة من أجل "التوافق غير اللائق المحتمل"، لأنه لا يمكن للاعبين الذين تم إلغاء تسجيلهم، اللعب مرة أخرى في نفس الموسم، والمقصود هنا غافي.
من جهته، قال فيرناندو بولو من صحيفة "موندو ديبورتيفو": برشلونة استشار الليغا والاتحاد الإسباني، يوم الجمعة، قبل وضع غافي على القائمة وأعطوا موافقتهم على مشاركته، النادي غير قلق من شكوى إلتشي المحتملة".
وكانت المحكمة التجارية قد وجهت صدمة لبرشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، برفض الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، على قرار إلغاء تسجيل عقد غافي.
وجاء رفض الاستئناف لأن برشلونة قدمه بعد الموعد النهائي، وأمام البارسا 20 يوما للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية.
وبهذا يكون غافي متاحا بالمجان في 30 يونيو المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الليغا، علما بأن برشلونة سبق أن أعلن التجديد لغافي حتى 2026.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن غافي شارك في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 2681 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع 6.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 71 نقطة من 27 مباراة ويتقدم بـ15 نقطة على ريال مدريد الذي لعب 26 مباراة. وحقق برشلونة الفوز 23 مرة وتعادل مرتين وخسر مرتين، وسجل 53 هدفا وتلقى 9 أهداف فقط.