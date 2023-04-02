سبب اعتراض إلتشي على مشاركة غافي مع برشلونة

من جهته، قال فيرناندو بولو من صحيفة "موندو ديبورتيفو": ‏برشلونة استشار الليغا والاتحاد الإسباني، يوم الجمعة، قبل وضع غافي على القائمة وأعطوا موافقتهم على مشاركته، النادي غير قلق من شكوى إلتشي المحتملة".

وكانت المحكمة التجارية قد وجهت صدمة لبرشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، برفض الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، على قرار إلغاء تسجيل عقد غافي.

وجاء رفض الاستئناف لأن برشلونة قدمه بعد الموعد النهائي، وأمام البارسا 20 يوما للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية.