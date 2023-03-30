ما أسباب غضب الاتحاد الإسباني من جافي؟

وهناك عدة أمور صدرت عن جافي أزعجت الاتحاد الإسباني لكرة القدم أبرزها رفضه الحضور في حدث التوقيع للجمهور، إذ قال اللاعب إنه بحاجة إلى الراحة بسبب الصداع، لكن الاتحاد أجبره على الحضور.

وأشار "ريليفو" إلى أن جافي فعل ذلك بمفرده، بعد أن انتهى زملاؤه الثلاثة الآخرون (أولمو ورودريغو وغايا) من التوقيع.

ونقل اللاعبون الثلاثة للاعب برشلونة غضبهم من هذا الموقف.

وحدث هذا الأمر بعد ساعات قليلة من إخبار جافي بأنه يجب عليه التحكم في زخمه في التدريب، لأن بعض التدخلات غير مناسبة وسببت توترات مع زملائه في المنتخب.