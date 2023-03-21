المحكمة ترفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل غافي
وجهت المحكمة التجارية صدمة إلى نادي برشلونة، حيث قررت المصادقة على قرارها الصادر في 13 مارس الجاري برفض تسجيل غافي، لاعب البلوغرانا، بقائمة اللاعبين بعد رفض تسجيل عقده الجديد.
وسجل برشلونة عقد غافي في الشتاء الماضي، بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد أن رفضت رابطة الليغا قيده، لكن المحكمة قضت الأسبوع الماضي، بعدم أحقية البارسا في تسجيل العقد.
وبناء على حكم المحكمة، تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد غافي ضمن الفريق الأول، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب، ولكنه لن يكون مسموحًا للنادي بالاعتماد عليه في الموسم المقبل وسيتعين تقليص الرواتب حتى يستطيع البارسا تسجيل غافي مرة أخرى.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، فإن المحكمة التجارية رفضت الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، على قرار إلغاء تسجيل عقد غافي.
وأضافت: "جاء رفض الاستئناف بسبب أن نادي برشلونة قدمه بعد الموعد النهائي، وأمام البارسا 20 يوما للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية، ورغم ذلك فإنه لا يزال متاحا للعب مع الفريق، وجاهز لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد في التاسع عشر من مارس الجاري".
يذكر أن المحكمة التجارية ليست السبيل الأخير أمام برشلونة لتسجيل لاعبه الشاب، إذ سيكون أمام النادي 20 يومًا للجوء إلى المحكمة الإقليمية في المدينة الكتالونية.
وبناء على هذا القرار سيكون غافي متاحا بالمجان في 30 يونيو المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الليغا.
وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد صرح علنا أن على برشلونة إزاحة 200 مليون يورو من فاتورة رواتبه ليوفق أوضاعه مع قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالمسابقة.