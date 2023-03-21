المحكمة ترفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل غافي

وجهت المحكمة التجارية صدمة إلى نادي برشلونة، حيث قررت المصادقة على قرارها الصادر في 13 مارس الجاري برفض تسجيل غافي، لاعب البلوغرانا، بقائمة اللاعبين بعد رفض تسجيل عقده الجديد.

وسجل برشلونة عقد غافي في الشتاء الماضي، بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد أن رفضت رابطة الليغا قيده، لكن المحكمة قضت الأسبوع الماضي، بعدم أحقية البارسا في تسجيل العقد.

وبناء على حكم المحكمة، تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد غافي ضمن الفريق الأول، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب، ولكنه لن يكون مسموحًا للنادي بالاعتماد عليه في الموسم المقبل وسيتعين تقليص الرواتب حتى يستطيع البارسا تسجيل غافي مرة أخرى.