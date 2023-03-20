برشلونة يعلن إصابة رونالد أراوخو

وشارك أراوخو في جميع دقائق المباراة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة 2/1 على ملعب كامب نو.

وسيلتقي ريال مدريد وبرشلونة مجددا يوم 5 أبريل المقبل على ملعب كامب نو لكن في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وقد فاز برشلونة 1/0 في الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشارك أراوخو في 22 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، بينها 14 مشاركة في الليغا سجل فيها جميعا هدفا وصنع هدفا.