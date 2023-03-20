برشلونة يعلن إصابة رونالد أراوخو
أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو.
وقال برشلونة في بيان عبر موقع "تويتر": "الفحوصات الطبية تظهر إصابة رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وسيغيب أراوخو البالغ من العمر 24 عاما عن الفترة الدولية مع منتخب أوروغواي، وسيستهدف المشاركة أمام ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.
وشارك أراوخو في جميع دقائق المباراة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة 2/1 على ملعب كامب نو.
وسيلتقي ريال مدريد وبرشلونة مجددا يوم 5 أبريل المقبل على ملعب كامب نو لكن في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وقد فاز برشلونة 1/0 في الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.
وشارك أراوخو في 22 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، بينها 14 مشاركة في الليغا سجل فيها جميعا هدفا وصنع هدفا.