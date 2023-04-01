تقرير: عائلة غافي تلمح لوجود حملة ضد اللاعب من إعلام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية على أن عائلة غافي، نجم برشلونة، وجهت اتهامات إلى نادي ريال مدريد والصحف التابعة للنادي، من خلال قيامهم بإطلاق حملة ضد نجم "البلوغرانا" الشاب.

ووفقا لما ذكرته منصة "Relevo" الإسبانية، اليوم السبت، فإن "عائلة غافي ترى أن صحف مدريد قامت بإطلاق حملة ضد لاعب وسط برشلونة من أجل تشويه صورته، من خلال إخبار الجميع بأنه لاعب جزار بسبب الالتحامات القوية في الملعب".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن غافي أثار بتصرفاته استياء زملائه في المنتخب، ومسؤولي اتحاد الكرة الإسباني.

وقد أوضحت التقارير أن اللاعب الشاب أزعج لاعبي إسبانيا بالتدخلات العنيفة في التدريبات، وكاد يصيب رودري، الذي حمل شارة قيادة المنتخب، ما استدعى تدخل ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس للحديث مع اللاعب الشاب، ونصحه بعدم التهور.