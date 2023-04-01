تقرير: عائلة غافي تلمح لوجود حملة ضد اللاعب من إعلام ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية على أن عائلة غافي، نجم برشلونة، وجهت اتهامات إلى نادي ريال مدريد والصحف التابعة للنادي، من خلال قيامهم بإطلاق حملة ضد نجم "البلوغرانا" الشاب.
ووفقا لما ذكرته منصة "Relevo" الإسبانية، اليوم السبت، فإن "عائلة غافي ترى أن صحف مدريد قامت بإطلاق حملة ضد لاعب وسط برشلونة من أجل تشويه صورته، من خلال إخبار الجميع بأنه لاعب جزار بسبب الالتحامات القوية في الملعب".
وأشارت تقارير سابقة إلى أن غافي أثار بتصرفاته استياء زملائه في المنتخب، ومسؤولي اتحاد الكرة الإسباني.
وقد أوضحت التقارير أن اللاعب الشاب أزعج لاعبي إسبانيا بالتدخلات العنيفة في التدريبات، وكاد يصيب رودري، الذي حمل شارة قيادة المنتخب، ما استدعى تدخل ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس للحديث مع اللاعب الشاب، ونصحه بعدم التهور.
دفاع تشافي
وحرص تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على الدفاع عن لاعبه، قائلا إن غافي لو كان يلعب في فريق آخر، لكانت معاملته إعلاميا قد أصبحت "مختلفة".
وقال في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة: "المشكلة أن غافي يلعب في صفوف برشلونة، لو كان يلعب لفريق آخر فلن تكون مشكلة.. بل على العكس سيتم اعتبار تلك الطريقة أمرا مميزا".
أهمية غافي
وزادت أهمية غافي هذا الموسم، وارتفع معدل مشاركته في المباريات، بفضل تميزه في أكثر من مركز مثل لاعب الوسط والجناح وأحيانا صانع الألعاب أو مهاجم إضافي بجوار رأس الحربة الصريح.
وخاض غافي 25 مباراة في الموسم الجاري، حيث سجل هدفا وصنع 2 لزملائه، وحصل على 5 بطاقات صفراء.
وينتظر اللاعب تحديا قويا في كلاسيكو إياب كأس ملك إسبانيا، حيث يجيد كثيرا في القمة الإسبانية بعد مساهمته في 4 انتصارات خلال 7 مباريات مقابل 3 هزائم.
وكانت لغافي، بصمة واضحة في مواجهات "الميرنغي"، حيث هز شباكه بهدف وصنع اثنين، وحصل على إنذارين في 7 مباريات ضد الملكي.